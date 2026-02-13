У США 46% опитаних вважають світову війну ймовірною до 2031 року / © Associated Press

Жителі західних країн дедалі частіше вважають сценарій глобальної війни реальним у найближчі п’ять років, однак не готові платити за зміцнення оборони підвищенням податків або скороченням соціальних витрат.

Про це повідомляє Politico з посиланням на результати опитування.

Згідно з дослідженням, проведеним 6–9 лютого серед понад 2000 виборців у кожній із країн — США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади — частка тих, хто вважає початок Третьої світової війни «ймовірним» або «дуже ймовірним» до 2031 року, помітно зросла порівняно з березнем 2025 року.

Водночас підтримка збільшення оборонних бюджетів залишається умовною. Хоча у Великій Британії, Франції, Німеччині та Канаді більшість загалом схвалює ідею зростання витрат на оборону, ця підтримка різко зменшується, коли йдеться про можливе підвищення податків, збільшення державного боргу або скорочення інших державних програм.

Керівник відділу опитувань Public First Себ Райд зазначив, що зростання тривожності не означає автоматичного «карт-бланшу» для урядів на масштабні військові витрати. За його словами, виборці дедалі менше готові до компромісів, необхідних для посилення обороноздатності.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже чотири роки, чимало респондентів бачать зростання ризику глобального конфлікту.

Американці частіше за інших припускають, що їхня країна може бути втягнута у війну впродовж наступних п’яти років.

Росію респонденти називають головною загрозою миру в Європі. Водночас у Франції, Німеччині та Великій Британії другою за рівнем загрози країною опитані частіше називали США, випереджаючи Китай. У Канаді ж адміністрацію Трампа багато хто розглядає як найбільший виклик для безпеки.

Особливу тривогу викликає ризик застосування ядерної зброї — принаймні кожен третій опитаний у країнах НАТО припускає таку можливість. Головною загрозою безпеці європейці називають Росію, тоді як США та Китай також сприймаються як значні джерела нестабільності.

Раніше повідомлялося, що Західний світ стоїть на порозі глобального конфлікту, до якого він катастрофічно не готовий. Такий похмурий вердикт винесли провідні експерти з оборони, розвідники та військові.