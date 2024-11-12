У США темношкірі отримують повідомлення із закликом "вирушити на плантації": деталі скандалу

Повідомлення могли приходити з-за кордону, проте, чи причетна до цього Росія, поки не відомо.
У США афро-американці відразу в кількох штатах отримали текстові повідомлення расистського штибу: у них було сказано, що одержувачі повинні "вирушити на плантації і збирати бавовну".
Повідомлення отримали у багатьох штатах, включаючи Алабаму, Північну Кароліну, Пенсільванію та Вірджинію. Афро-американців закликають з'явитися на плантації, щоб збирати бавовну – це образливе посилання на минуле поневолення темношкірих людей у Сполучених Штатах.
Незрозуміло, хто стоїть за повідомленими і скільки людей їх отримали.
Американці почали отримувати расистські повідомлення наступного дня після президентських виборів, на яких переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Команда Трампа відкидає будь-які звинувачення у причетності до цього скандалу.
Що розповідають отримувачі повідомлень
42-річна американка зі штату Індіана переслала журналістам ВВС подібне повідомлення, відправлене її дочці, учениці старшої школи. У ньому було сказано, що її доньку "включено до тих, хто має стати рабом на найближчій плантації", і її "посадять у білий фургон" і "ретельно обшукають після прибуття на місце призначення".
"Це пов'язано з американською історією, але це сталося саме наступного дня після виборів. Напевно, це було зроблено спеціально", – припустила жінка.
Ще одна американка Хейлі Уелч розповіла газеті Університету Алабами Crimson White, що одержувачами також було кілька студентів цього вищого навчального закладу.
"Спочатку я подумала, що це жарт, але їх одержали всі довкола. Люди пересилали це один одному, постили у соцмережах і розповідали, що їм таке прийшло. Я почала переживати, мені просто стало страшно, бо я не розуміла, що відбувається", – зазначила вона.
Формулювання у повідомленнях були різними, але їх загальним мотивом був наказ вирушити на плантацію або чекати, доки за ними приїде фургон.
Повідомлення могли приходити з-за кордону
Як заявила генпрокурор Луїзіани Ліз Мурілл, співробітники місцевих правоохоронних органів встановили, що деякі повідомлення було надіслано за допомогою VPN-сервісу, зареєстрованого в Польщі.
За словами Мурілл, слідчі не знайшли оригінального джерела, і це означає, що до цього могла бути причетна будь-яка ворожа до США держава світу. Чи причетна до цього Росія, поки не повідомляється.
Нагадаємо, 2020 року США сколихнули масштабні протести через вбивство поліцейськими темношкірого хлопця Джорджа Флойда.