У США троє дітей рік жили у квартирі з тілом 9-річного брата: їх годували сусіди

У США троє дітей рік жили у квартирі з тілом 9-річного брата: їх годували сусіди

За словами лікарів, діти недоїдають, а в 7-річного хлопчика виявлені переломи обличчя.

В американському штаті Техас троє дітей впродовж року жили у квартирі з рештками свого 9-річного брата. Увесь цей час їх годували сусіди.

Про це пише Fox News.

Зазначається, що у неділю, 24 жовтня, до правоохоронців з міста Х'юстон в окрузі Гарріс надійшов дзвінок від 15-річного хлопця, який розповів, що його брат помер приблизно рік тому.

"Підліток повідомив шерифу, що тіло перебуває у квартирі, в якій він живе з двома іншими молодшими братами (7 і 10 роківі. - Ред.)", - йдеться у повідомленні. Нині поліціянти очікують на результати розтину трупа, триває розслідування.

У неділю слідчі викликали на допит матір хлопців та її бойфренда, однак у понеділок пару відпустили. Жодних звинувачень у справі поки пред'явлено не було.

Тим часом лікарі обстежили братів. За їхніми словами, хлопчики недоїдають. Окрім того, у 7-річної дитини виявили переломи обличчя. У зв'язку із цим техаський Департамент у справах сім'ї вимагає термінової опіки над неповнолітніми.

"Я у професії вже довгий час і ніколи не бачив нічого подібного", - сказав шериф округу Гарріс Ед Гонсалес під час брифінгу в неділю, охарактеризувавши інцидент як "жахливий" і "трагічний".

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Тим часом сусіди зауважують, що допомагали 15-річному хлопцеві їжею, однак ніколи не знали, що у нього є брати. Місцевий житель Тревор Томпсон каже, що познайомився з підлітком, коли той попросив зарядити його телефон.

За словами чоловіка, хлопець завжди відмовлявся від домашньої їжі та просив лише те, що можна купити в магазині.

"Він не їв приготовлену їжу. Він брав фрукти та закуски, - вказав Томпсон. - Я запитав: "Тобі сподобалася піца?", і він відповів: "Перша піца, яку ми їли?".

Інша сусідка Еріка Чапман додала, що кілька разів бачила матір хлопців.

"Його мама під'їжджала і паркувалася, а він збігав, хапав локшину, напої та чіпси, а потім тікав назад, - згадала жінка і додала: - Він не їв нічого з того, що ви приготували. Доведилося купувати салат з магазину чи піцу, фрукти".

Чапман припустила, що підліток зберігав своїх братів у таємниці, тому що боявся можливих проблем із правоохоронцями.

Водночас з'ясувалося, що матір хлопців жила всього в 15 хвилинах від квартири, в якій виявили тіло дитини. Одна з сусідок розповіла, що неодноразово бачила жінку з її бойфрендом, однак жодного разу не зустрічала нікого з дітей.

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