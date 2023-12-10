У США учень влаштував стрілянину з пістолета, який йому подарував батько: як його покарали

Підлітка, який два роки тому застрелив чотирьох учнів у своїй середній школі, засудили до довічного ув'язнення без умовно-дострокового звільнення.

Про це пише Reuters.

Ітану Крамблі було 15 років, коли він влаштував стрілянину в Оксфордській середній школі. Хлопець стріляв із напівавтоматичного пістолета, який батько подарував йому на Різдво.

Четверо дітей загинули, ще шестеро учнів і вчитель отримали поранення.

Правоохоронці знайшли відео, зроблене за день до нападу, на якому підозрюваний погрожував стріляти та вбивати студентів. Також поліція виявила журнал, де хлопець писав про вбивство однокласників.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

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