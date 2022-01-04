У США ухвалять санкції щодо російського "Північного потоку-2" - ЗМІ

Документ можуть ухвалити вже всередині січня.

В американській Республіканській партії переконані, що сенат ухвалить законопроєкт про санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

"Ми переважною більшістю переможемо у цьому голосуванні", — цитує виданно старшого помічника одного із сенаторів-республіканців, ім'я якого не розголошують.

Законопроєкт вніс республіканець Тед Круз. Для ухвалення документа необхідно 60 голосів, а це означає ще й підтримку щонайменше десяти демократів. У палаті засідають 100 сенаторів: 50 від Республіканської партії та 50 від Демократичної.

Politico пише, що сенатори проголосують за законопроєктом до 14 січня. До слова, санкції набувають чинності протягом 15 днів після остаточного затвердження закону. Втім, якщо президент Джо Байден відмовиться вводити санкції, то це може зробити Конгрес.

Згідно з прийнятою в США процедурою, після затвердження сенатом законопроект надійде до палати представників, а потім — на підпис президенту, після чого набуде чинності закону.

Як повідомлялося, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

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