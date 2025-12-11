У США ухвалили оборонний бюджет на 2026 рік: скільки коштів отримає Україна

Конгрес США / © Associated Press

Лідери обох палат Конгресу Сполучених Штатів погодили законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA). Однак, конгресмени вимагатимуть частішої звітності про внесок союзників, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Текст оприлюднило американське видання The Hill.

Текст включає розділ «Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні», який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Згідно з документом, оборонний бюджет США на 2026 рік становитиме 901 мільярд доларів. Президент Трамп раніше вимагав 892,6 мільярдів.

Законопроєкт також передбачає оцінку «військової стратегії, цілей та розстановки сил Росії, які впливають на країни Індо-Тихоокеанського регіону», зокрема, на Китай.

Окремо пропонується підготувати опис «масштабів двостороннього чи багатостороннього співробітництва» між Китаєм, Росією, Іраном та КНДР у «дипломатичній, інформаційній, військовій та економічній сферах».

Документ відправлено на розгляд Сенату, який може проголосувати за оборонний бюджет вже наступного тижня.

Reuters пише, що цей законопроєкт став компромісом між версіями, ухваленими Сенатом і Палатою представників.

Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внесок союзників у допомогу Україні, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Варто додати, що NDAA уповноважує програми Пентагону, але не фінансує їх.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах є впливові політичні сили, для яких принципово важлива підтримка України. Вони готові допомогти Києву попри те, яку позицію щодо цього має президент США Дональд Трамп та його оточення, і здатні суттєво впливати на масштаби цієї підтримки.