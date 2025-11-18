У США ухвалили закон про повне розсекречення "справи Епштейна"

Сенат США

Палата представників США проголосувала за повне оприлюднення документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, — 427 голосів «за» і лише один «проти».

Про це пише видання LADbible.

Рішення зобов’язує Міністерство юстиції розсекретити всі файли, однак перед цим двопартійний законопроєкт має пройти голосування в Сенаті та потрапити на підпис президенту Дональду Трампу.

Попри те, що позиція Трампа щодо публікації документів неодноразово змінювалася, його ім’я згадується у низці електронних листів, пов’язаних з Епштейном. У цих повідомленнях американський фінансист нібито стверджував, що Трамп «знав про дівчат», що знову привернуло увагу до їхніх можливих зв’язків.

Трамп підтримав рішення про публікацію файлів, заявивши, що «нам нічого приховувати». Це стало різким розворотом після кількох тижнів заяв про те, що вимога оприлюднити документи є «відволіканням, організованим демократами».

Після появи в медіа листів, де згадується його ім’я, Трамп у соцмережах знову розкритикував демократів, назвавши ситуацію «черговою спробою розкрутити фальшивку про Епштейна».

За його словами, опоненти намагаються переключити увагу з власних провалів, «зокрема щодо Шатдауну та інших питань». Він також звинуватив демократів у тому, що їхні дії «коштували країні 1,5 трильйона доларів» та «поставили багатьох під загрозу».

«Не повинно бути жодних відволікань на Епштейна чи щось інше», — написав він. — «Республіканці мають зосередитися на відкритті країни та виправленні масштабних збитків, яких завдали демократи».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США розсекретили листи Епштейна, в яких він звертався до російських дипломатів і пропонував інформацію, що стосується президента Дональда Трампа.