У США в новорічну ніч підстрелили чотирирічну племінницю Джорджа Флойда

Дівчинка отримала кульове поранення в живіт та кілька пробитих ребер.

В американському штаті Техас у ніч проти суботи, 1 січня, у Г'юстоні підстрелили чотирирічну племінницю Джорджа Флойда Аріанну.

Про це повідомляє FOX 9.

Зазначається, що інцидент стався близько третьої ночі за місцевим часом, коли невідомі відкрили вогонь у бік квартири, в якій дівчинка перебувала із чотирма дорослими та ще однією дитиною.

Одна з куль влучила в Аріанну. За словами сестри Флойда Латонії, дівчинка отримала кульове поранення в живіт та кілька пробитих ребер. До лікарні її відвіз батько.

Постраждала дитина вже перенесла операцію і наразі залишається у дитячій районній лікарні, її стан оцінюють як задовільний.

Тим часом начальник управління поліції Г'юстона Трой Фіннер закликав очевидців допомогти " у наданні інформації, яка могла б призвести до арешту підозрюваного чи підозрюваних". Інформації щодо опису зловмисників чи мотиву злочину у правоохоронців немає.

Нагадаємо, що 25 травня 2020 року афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі під час затримання, коли один із поліцейських застосував щодо нього задушливий прийом. Наступного дня тисячі людей вийшли на протести проти жорстокості поліцейських і расизму.

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