У США в пожежі у власному будинку загинули батько і двоє синів: причиною могла стати різдвяна ялинка

У США в пожежі у власному будинку загинули батько і двоє синів: причиною могла стати різдвяна ялинка

У вогні також загинули двоє домашніх собак родини.

В американському штаті Пенсівальнія на Різдво 25 грудня внаслідок пожежі у власному будинку в Квакертауні загинув чоловік та двоє його синів шкільного віку.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався у ніч проти суботи, коли п'ятеро членів родини Кінг спали на другому поверсі будинку. Пожежники, які прибули на місце події, неодноразово намагалися потрапити до охопленого вогнем приміщення, однак це було "надто небезпечно".

"Вхідні двері та переднє вікно були заблоковані, у цей момент вогонь поширювався всім будинком. Пожежникам було дуже важко безпечно увійти до будівлі. Це зайняло деякий час", - розповів маршал пожежної охорони Дуг Вільгельм.

Коли надзвичайники все ж змогли увійти до будівлі, 41-річний Ерік Кінг та двоє його синів вже були мертві. У вогні також загинули двоє домашніх собак родини. Водночас мати і старший син отримали легкі опіки. Потерпілих госпіталізували, однак згодом виписали з лікарні.

Причиною займання могла стати стара різдвяна ялинка у поєднанні з проблемами з електропостачанням. За словами Вільгельма, саме засохле дерево стало місцем первісного виникнення вогню.

Тим часом у Мережі на створеній для підтримки вцілілих членів сім'ї Кінг сторінці GoFundMe зібрали понад 200 тисяч доларів.

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