У США в прокуратурі не виключають кримінальних звинувачень у справі про загибель Галини Гатчінс

"На цьому етапі все можливо", — запевняють правоохоронці.
Розслідування смерті в США кінооператорки українського походження Галини Гатчінс від кулі, випущеної відомим американським актором Алеком Болдвіном, може завершитися навіть висуванням кримінальних звинувачень.
Про це заявила прокурорка округу Санта-Фе Мері Кармак-Альтвайс, пише New York Times.
"Ми нічого не виключали. На цьому етапі все можливо, включаючи кримінальні звинувачення", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс із реквізитної зброї.
В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували з пораненням у плече, проте невдовзі виписали з лікарні.
Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона із родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла у Києві. Оператор закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачем. Пізніше Галина переїхала до США і 2015 року закінчила Американський інститут кіно, розпочавши роботу над фільмами. У неї залишився чоловік Метью та дев'ятирічний син.
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