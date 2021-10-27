У США в прокуратурі не виключають кримінальних звинувачень у справі про загибель Галини Гатчінс

У США в прокуратурі не виключають кримінальних звинувачень у справі про загибель Галини Гатчінс

"На цьому етапі все можливо", — запевняють правоохоронці.

Розслідування смерті в США кінооператорки українського походження Галини Гатчінс від кулі, випущеної відомим американським актором Алеком Болдвіном, може завершитися навіть висуванням кримінальних звинувачень.

Про це заявила прокурорка округу Санта-Фе Мері Кармак-Альтвайс, пише New York Times.

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"Ми нічого не виключали. На цьому етапі все можливо, включаючи кримінальні звинувачення", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс із реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували з пораненням у плече, проте невдовзі виписали з лікарні.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона із родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла у Києві. Оператор закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачем. Пізніше Галина переїхала до США і 2015 року закінчила Американський інститут кіно, розпочавши роботу над фільмами. У неї залишився чоловік Метью та дев'ятирічний син.

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