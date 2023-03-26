У США вʼязні втекли за допомогою зубної щітки, але щось пішло не так

Скільки вони витратили на це часу - невідомо.
У США, у штаті Вірджинія, двоє вʼязнів втекли з тюрми. Вони зробили підкоп за допомогою зубної щітки.
Про це повідомляє The Guardian.
Зникнення вʼязнів помітили під час звичайної перевірки. Зʼясувалося, що 37-річний Джон Гарза та 43-річний Арлі Немо прорили дірку в стіні вʼязниці за допомогою "примітивних інструментів", зроблених із зубної щітки та металевих предметів. Потім вони перелізли через високий тюремний мур і втекли.
Однак за кілька годин їх затримали в ресторані International House of Pancakes — це американська мережа закладів із млинцями.
Спостережливі громадяни помітили чоловіків та викликали поліцію, тож втікачів затримали.
Нагадаємо, у Демократичній республіці Конго сталася масова втеча з в’язниці - понад 750 ув’язнених.
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