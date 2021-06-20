У США вантажівка протаранила натовп учасників гей-параду: є загиблий і поранені

Місцева влада вважає, що водій навмисно збив учасників гей-параду.

В американському штаті Флорида в суботу, 19 червня, вантажівка в'їхала у натовп під час гей-параду в межах фестивалю Stonewall Pride Parade & Street Festival в Вілтон-Менорсі.

Про це повідомляє Sun-Sentinel.

Зазначається, що внаслідок аварії один з учасників параду загинув, а за життя іншого борються лікарі. Ще один потерпілий, за попередніми даними, перебуває в стабільному стані.

Вантажівка врізалася в найближчі ворота і зупинилася. Водія взяли під варту.

"Це був терористичний акт проти ЛГБТ-спільноти, - заявив мер Форт-Лодердейла Дін Транталіс. - Він прийшов сюди, щоб знищувати людей. Це явно не було випадково".

Автомобіль також ледь не врізався в кабріолет, в якому їхала членкиня Палати представників США Деббі Вассерман Шульц.

Мер Вілтон-Менорса Скотт Нельсон сказав, що парад негайно скасували з поваги до жертв. Поліція почала розслідування.

Нагадаємо, що у Рівному розшукують водія позашляховика, через якого постраждали четверо людей, а сам він з місця аварії втік. При цьому покинув у салоні пасажирку з розбитою головою.

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