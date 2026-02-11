ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5517
Час на прочитання
2 хв

У США вбили українця посеред робочого дня: деталі трагедії (фото)

Попри усі зусилля медиків врятувати чоловіка не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Василь Швець

Василь Швець / © vikna.if.ua

У американському місті Клівленд внаслідок нападу загинув 27-річний українець Василь Швець — уродженець Верхнянської громади Івано-Франківської області. На момент інциденту чоловік працював водієм сервісу Lyft.

Про це повідомляє видання "Вікна".

За наявними даними, пораненого прикарпатця знайшли безпосередньо в салоні авто. Попри оперативні зусилля медиків, які доправили Василя до шпиталю, врятувати його не вдалося — вогнепальне поранення виявилося фатальним.

На цей момент американські правоохоронці не розкривають обставин атаки. Інформація про затримання підозрюваних чи можливі мотиви вбивства поки що тримається в таємниці.

Василь Швець був родом із села Довгий Войнилів. Останні роки він присвятив розбудові життя в Америці, де планував створити сім’ю — чоловік був заручений. Близьке оточення описує його як надзвичайно добру та відповідальну людину, яка завжди була надійним плечем для своїх рідних.

Василь Швець / © vikna.if.ua

Василь Швець / © vikna.if.ua

Серія нападів у місті

Ситуація в Клівленді має вигляд загрозливої: лише за день до вбивства українця, 9 лютого, подібна доля спіткала ще одного таксиста Lyft. 56-річного Антуана Летама виявили мертвим у власному транспортному засобі з пораненням голови. Поліція наразі з’ясовує, чи є ці два криваві злочини ланками одного ланцюга.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США мирова суддя з Північної Кароліни Тереза Стокс відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого, який зарізав 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку.

Дата публікації
Кількість переглядів
5517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie