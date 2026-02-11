- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 5517
- Час на прочитання
- 2 хв
У США вбили українця посеред робочого дня: деталі трагедії (фото)
Попри усі зусилля медиків врятувати чоловіка не вдалося.
У американському місті Клівленд внаслідок нападу загинув 27-річний українець Василь Швець — уродженець Верхнянської громади Івано-Франківської області. На момент інциденту чоловік працював водієм сервісу Lyft.
Про це повідомляє видання "Вікна".
За наявними даними, пораненого прикарпатця знайшли безпосередньо в салоні авто. Попри оперативні зусилля медиків, які доправили Василя до шпиталю, врятувати його не вдалося — вогнепальне поранення виявилося фатальним.
На цей момент американські правоохоронці не розкривають обставин атаки. Інформація про затримання підозрюваних чи можливі мотиви вбивства поки що тримається в таємниці.
Василь Швець був родом із села Довгий Войнилів. Останні роки він присвятив розбудові життя в Америці, де планував створити сім’ю — чоловік був заручений. Близьке оточення описує його як надзвичайно добру та відповідальну людину, яка завжди була надійним плечем для своїх рідних.
Серія нападів у місті
Ситуація в Клівленді має вигляд загрозливої: лише за день до вбивства українця, 9 лютого, подібна доля спіткала ще одного таксиста Lyft. 56-річного Антуана Летама виявили мертвим у власному транспортному засобі з пораненням голови. Поліція наразі з’ясовує, чи є ці два криваві злочини ланками одного ланцюга.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США мирова суддя з Північної Кароліни Тереза Стокс відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого, який зарізав 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку.