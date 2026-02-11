У США вбили українця посеред робочого дня: деталі трагедії (фото)

Василь Швець / © vikna.if.ua

Реклама

У американському місті Клівленд внаслідок нападу загинув 27-річний українець Василь Швець — уродженець Верхнянської громади Івано-Франківської області. На момент інциденту чоловік працював водієм сервісу Lyft.

Про це повідомляє видання "Вікна".

За наявними даними, пораненого прикарпатця знайшли безпосередньо в салоні авто. Попри оперативні зусилля медиків, які доправили Василя до шпиталю, врятувати його не вдалося — вогнепальне поранення виявилося фатальним.

Реклама

На цей момент американські правоохоронці не розкривають обставин атаки. Інформація про затримання підозрюваних чи можливі мотиви вбивства поки що тримається в таємниці.

Василь Швець був родом із села Довгий Войнилів. Останні роки він присвятив розбудові життя в Америці, де планував створити сім’ю — чоловік був заручений. Близьке оточення описує його як надзвичайно добру та відповідальну людину, яка завжди була надійним плечем для своїх рідних.

Василь Швець / © vikna.if.ua

Серія нападів у місті

Ситуація в Клівленді має вигляд загрозливої: лише за день до вбивства українця, 9 лютого, подібна доля спіткала ще одного таксиста Lyft. 56-річного Антуана Летама виявили мертвим у власному транспортному засобі з пораненням голови. Поліція наразі з’ясовує, чи є ці два криваві злочини ланками одного ланцюга.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США мирова суддя з Північної Кароліни Тереза Стокс відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого, який зарізав 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку.