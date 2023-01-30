У США вчителька закрутила роман зі школярем: чим все закінчилося

Переписку з учнем у телефоні вчительки виявив її чоловік.

У США вчительку старшої школи зі штату Вісконсін засудили до трьох місяців в'язниці за неналежні стосунки з 17-річним учнем.

Про це повідомляє WFRV-TV.

На засіданні, що відбулося 25 січня, суд засудив 35-річну Ребекку Кілпс до трьох місяців ув'язнення та трьох років випробувального терміну у справі про зґвалтування особи, яка не досягла 18-річного віку.

Жінка опинилась у центрі скандалу 23 травня 2022 року, коли один із співробітників навчального закладу поінформував поліцію про її роман із 17-річним підлітком. Наступного дня до правоохоронних органів звернувся чоловік Кілпс. Чоловік розповів, що виявив у телефоні дружини листування з підлітком. З повідомлень, які він прочитав, стало зрозуміло, що та вирішила піти від нього до юного коханця.

На суді колишня вчителька заявила, що скоїла правопорушення під час важкого періоду у своєму житті, а потерпілий не заслужив на те, через що йому довелося пройти.

Нагадаємо, у Канаді 31-річній вчительці з музики з агрожує в'язниця за секс у підвалі з хлопчиком-підлітком. Але вона стверджує, що студент сам змусив її до інтимної близькості.

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