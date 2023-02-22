У США вчителя середньої школи звинуватили у сексі з неповнолітньою ученицею

Вчителю природничих наук у середній школі Сіетла (штат Вашингтон, США) висунули обвинувачення у неодноразовому сексі з 16-річною школяркою, у тому числі в його машині.

Про це повідомляє FOX News.

За словами школярки, вона була залучена в "сексуальні стосунки за згодою з одним із своїх викладачів". Вона стверджувала, що їхні "інтимні стосунки" почалися 2 лютого 2023 року.

Вчитель та школярка вступали в статевий контакт щонайменше п'ять разів за останні два тижні. Дівчина також розповіла, що вони з викладачем обмінялися понад 3000 повідомленнями.

Як розповів один з офіцерів, він читав повідомлення відверто сексуального характеру, включно з таким, у якому говорилося: "Ти навіть не виконала жодної домашньої роботи і отримала від мене п’ятірку".

У школі повідомили, що вчителя відправили в оплачувану адміністративну відпустку. Вчителю заборонено контактувати з учнями, родинами та персоналом, а також йому заборонено входити в будь-які шкільні будівлі або відвідувати шкільні заходи.

Нагадаємо, у США жінка під час сексу розчленувала коханця.

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