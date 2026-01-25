У США від екстремальних морозів вибухають дерева: чи справді це так

Зима / © Pixabay

Вірусні повідомлення про «вибух дерев» через екстремальні морози у США та Канаді перебільшені. Дерева насправді не вибухають, а тріскаються через швидке замерзання соку та фізичне напруження деревини. Гучні звуки, схожі на постріли, спричиняють вертикальні тріщини, які можуть повторюватися щороку, залишаючи рубці на стовбурах.

Про це пише видання CBC та CBS News.

Екстремальні морози охопили більшість Канади та північні штати США. Температури опускаються нижче –20 °C, а з урахуванням вітру — до –40 °C. Вірусні пости у соцмережах стверджують, що у семи штатах США дерева «вибухатимуть», однак сертифіковані арбористи та спеціалісти з лісового господарства пояснюють, що це перебільшення. Саймон Пікок, арборист Green Drop Tree Care у Вінніпезі, розповів, що це явище називається frost cracks — морозні тріщини у деревині. «Це дивне явище, більш поширене у тонкокорих дерев. Тріщини можуть простягатися по всій довжині стовбура, а звук при розтріскуванні дуже гучний — схожий на вибух», — сказав він.

Білл МакНі, спеціаліст із лісового господарства Wisconsin Department of Natural Resources, пояснив, що тріщини виникають через швидке замерзання соку всередині дерева, який розширюється, створюючи фізичний тиск, що розриває деревину і може спричиняти падіння гілок. Професор Берт Крегг з Michigan State University додав, що хоча звук дуже гучний і схожий на постріли, дерево не вибухає і не розлітається на шматки. «Дерева просто розтріскуються вертикально по стовбуру», — пояснив він.

Механізм явища пов’язаний з різницею у швидкості охолодження зовнішніх і внутрішніх шарів деревини. Зовнішні шари кори та деревини стискаються швидше, а внутрішнє ядро, навпаки, замерзає і розширюється. Ця напруга всередині стовбура росте до критичного рівня, доки деревина не трісне. Гучність звуку пояснюється тим, що енергія накопичується протягом годин і вивільняється за мілісекунду, створюючи потужний тріск, схожий на вибух.

Хоча тріщина виглядає болісною, дерево зазвичай не гине. При потеплінні тріщина може частково закриватися, а дерево загоює рану. Часто на стовбурах залишаються вертикальні рубці, які з’являються щороку після повторних морозів. Основна загроза для дерева — проникнення шкідників або хвороб, але фахівці зазначають, що за належного догляду дерево здатне загоїти морозні тріщини.

Більш вразливі до морозних тріщин тонкокорі листяні дерева, такі як клен, ясень, тополя, дуб, яблуня, персик, вишня. Хвойні дерева менш ризиковані, а екзотичні види більш схильні до розтріскування, ніж нативні дерева, які адаптовані до морозів.

Екстремальні морози також можуть спричиняти інші ефекти, які звучать дуже гучно, але не є небезпечними. Це морозні землетруси (frost quakes), коли замерзаюча вода у ґрунті розширюється і тріскає землю, та рідкісні явища, як thundersnow — грози серед снігу, коли тепле вологе повітря зустрічає холодне і створює сильний звук падіння снігу і грозовий тріск.

Фахівці наголошують, що ці явища природні і не становлять серйозної небезпеки для людей. Водночас вони застерігають власників дерев дбати про їхній стан і при можливості консультуватися з арбористами у випадку глибоких тріщин, щоб запобігти потраплянню шкідників або розвитку гнилі.

