У США від коронавірусу помер поліцейський, який відмовився від COVID-вакцинації

У США від коронавірусу помер поліцейський, який відмовився від COVID-вакцинації

Напередодні чоловіка відправили в неоплачувану відпустку за протерміновану вакцинацію.

В американському штаті Каліфорнія від ускладнень COVID-19 помер поліцейський, який протермінував вакцинацію і перебував у 30-денній адміністративній відпустці.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Зазначається, що 46-річний Джек Найс отримав позитивний результат тесту на коронавірус 2 листопада. До суботи симптоми хворого стали настільки серйозними, що його дружині довелося викликати швидку.

Пацієнт помер в лікарні міста Мантіка того ж дня. Джек Найс працював у Департаменті поліції Сан-Франциско впродовж 17 років. "Він любив бути поліцейським", - вказала вдова Мелісса Найс

Віцепрезидентка місцевої Асоціації поліцейських Трейсі МакКрей підтвердила, що американець не щепився впродовж встановленого терміну та був одним із 70 службовців, відправлених у відпустку за недотримання правил безпеки для здоров'я.

У Департаменті поліції Сан-Франциско заявили, що станом на 2 листопада 97,5% співробітників відділу були повністю вакциновані від коронавірус. Водночас правоохоронці, які не вакцинуються до 13 листопада, також будуть відправлені в неоплачувану відпустку до слухань спецкомісії.

Тим часом у США тривають напружені дебати щодо того, чи мають право міста змушувати державних службовців проходити вакцинацію.

"Деякі поліцейські, схоже, були сповнені рішучості обійти вимогу про вакцинацію у Сан-Франциско: у вересні близько 200 співробітників департаменту подали заяву про звільнення", - йдеться у матеріалі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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