У США від наслідків коронавірусу померли понад 700 тисяч осіб: більшість не були щеплені

У США від наслідків коронавірусу померли понад 700 тисяч осіб: більшість не були щеплені

Вік жертв COVID-19 став менше.

У США від наслідків COVID-19 померли понад 700 тисяч осіб.

Про це інформує американський Університет Джонса Гопкінса.

У країні зареєстровано 700 258 смертей від коронавірусу, число випадків зараження досягло 43 615 149.

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При цьому переважна більшість американців, які померли від коронавірусу в останні місяці, не були щеплені, хоча мали таку можливість.

Про це повідомляє The New York Times.

Вік жертв COVID-19 став менше: в серпні у всіх вікових категоріях до 55 років було встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі під час брифінгу для преси назвала цього кількість загиблих "приголомшливим, жахливим числом".

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