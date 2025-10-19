У США відбуваються масові протести проти Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

У низці міст США в суботу відбуваються масштабні акції протесту проти чинного президента Дональда Трампа під гаслом «Ніяких королів» (No Kings).

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За оцінками організаторів, у цей день мільйони американців збираються на головних площах і в парках країни, щоб висловити невдоволення тим, що вони називають авторитарними діями адміністрації Трампа.

До руху долучилися низка впливових ліберальних груп, які заявляють, що мають намір відкрито кинути виклик президенту. Вони вважають, що Трамп дедалі більше поводиться як монарх, а не як демократично обраний лідер.

Лідери протестів прогнозують, що нинішня акція перевершить попередню за масштабами — у червні цього року, за їхніми підрахунками, участь у демонстраціях узяли близько п’яти мільйонів осіб.

Цього разу по всій території США заплановано понад 2500 мітингів і публічних заходів — приблизно на 400 більше, ніж раніше.

У Вашингтоні, за очікуваннями, участь у протесті візьмуть близько 100 тисяч людей.

Акції проходять на тлі політичної напруги, спричиненої шатдауном, діями імміграційної та митної поліції, а також суперечками щодо розгортання федеральних військ у містах США.

Раніше повідомлялося, що у столиці Колумбії місті Боготі протестувальники застосували лук та стріли під час мітингу проти політики президента США Дональда Трампа біля американського посольства.

Ми раніше інформували, що у США зростає напруження через тривалий шатдаун — урядова зупинка, ймовірно, затягнеться на рекордний термін.