У США відгримів Burning Man: спа-салон зі "щасливим кінцем", купол оргій та шоу секс-магії (фото)

2 вересня у пустелі Блек-Рок, штат Невада, США, завершився щорічний фестиваль Burning Man. Він розпочався 25 серпня.

Про це пише Daily Star.

Вперше фестиваль відбувся на пляжі Бейкер-Біч у Сан-Франциско 1986 року і відтоді перетворився на одну з найбільш епатажних подій року, що привертає увагу таких відомих людей, як Ілон Маск, Джефф Безос і Вілл Сміт.

Цього року понад 70 000 людей заплатили 575 доларів за квитки, щоб долучитися до, яка будує Блек Рок Сіті. Відвідувачам фестивалю, відомим як Burners, порадили взяти з собою все необхідне для виживання в суворій пустелі, де умови можуть бути "часто жорстокими і непередбачуваними". Лід – єдиний товар, що продається в тимчасовому місті.

Протягом дев'ятиденного фестивалю на висохлій землі розбили близько 1500 таборів. У кожному з них відбувалися свої унікальні заходи.

Відвідувачі таборів можуть займатися декоративно-прикладним мистецтвом, йогою, медитацією та дружніми турнірами з пінг-понгу. Але в Блек Рок Сіті справді знайдеться заняття для кожного – навіть для тих, хто шукає ризикованих розваг.

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

Цього року багато відвідувачів одягли броньовані бікіні або вирішили піти на вечірки "au naturel", використовуючи фарбу для тіла замість одягу, і вирушили на нічні рейви.

Але справа була не лише в мистецтві та музиці – на Burning Man були груповий секс, спільні ігри в душі та БДСМ-сесії в темряві.

Сумнозвісний "купол оргій", основний елемент фестивалю від 2003 року, повернувся, щоб забезпечити "безпечне, консенсусне, секс-позитивне, інклюзивне та дослідницьке середовище".

Всередині фестивалю Burning Man – спа-салон зі "щасливим кінцем", "смердючий" купол оргій і шоу сексуальної магії. Усередині тіла переплітаються на матрацах, і, за словами одного з користувачів Reddit, тут часто "відпочивають пари, а іноді й утрьох".

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

Згода на цьому сексуально зарядженому місці має першочергове значення, як зазначено на сайті Burning Man: "Ви несете відповідальність за отримання усної згоди перед тим, як вступати в контакт".

Один з ентузіастів "купола оргій" раніше сказав: "Усна згода необхідна для того, щоб почати грати з іншими групами і вводити нові види діяльності. Якщо ви запитуєте, чи можна пограти з парою, вам все одно потрібно запитати: "Чи можу я помацати ваші груди?". Згода – це активний процес, і її можна відкликати в будь-який момент".

Не всі є прихильниками розпусти під куполом. Модель OnlyFans Брі Терезі раніше поділилася своєю огидою в подкасті Sex Within a Hour, сказавши: "Там було так огидно, там були люди, які робили всілякі огидні речі. Там так погано пахло, і я вирішила, що не буду цього робити, і дівчина не буде, тому ми просто дивилися і сміялися, тому що це мало такий безглуздий вигляд".

Для дівчат, які шукали задоволення, що збуджує, було "миття тіла і недоречний масаж всього тіла зі щасливим кінцем". Хлопці, які є геями, бісексуалами або просто "допитливі", могли відвідати клуб Down Low, щоб пограти в "чоловічі ігри" у форматі "чоловік-чоловік".

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

Цьогорічна гаряча та насичена програма також містила "секс-шоу", яке влаштувала збуджена пара, що приїхала на фестиваль на своєму автобусі. Втім, подробиці невідомі, бо ніхто не захотів застрибнути у фургон для пікантної розваги.

Також розкуті Burners долучилися до "останньої вечірки", яка, згідно з повідомленнями, містила "захід сонця голяка, біг і виття" і рейв за участю голих і скупо одягнених гуляк.

Коли дев'ятиденна вечірка завершилася, знакове гігантське дерев'яне опудало спалили у справжньому фестивальному дусі, перш ніж відвідувачі табору приготувалися стряхнути з себе пил і повернутися до звичного життя.

Нагадаємо, українці підкорили гостей фестивалю Burning Man щемливою інсталяцією сучасного мистецтва під назвою I’m fine!. Вона зроблена з унікальних матеріалів, які красномовно показують жорстокість війни в Україні.

“I’m fine!”: Українці підкорили гостей фестивалю Burning Man щемливою інсталяцією

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