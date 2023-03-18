У США відновили депортації росіян-втікачів від мобілізації – The Guardian

Штати рік надавали притулок російським втікачам від путінської мобілізації та репресій. Проте схоже, що позиція адміністрації Байдена змінилася.

У Сполучених Штатах негласно відновили депортації росіян, що є очевидною зміною позиції, прийнятої після вторгнення РФ до України, коли такі депортації були призупинені.

Про це пише The Guardian.

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За інформацією видання молодого росіянина, який приїхав до Америки, тікаючи від путінської мобілізації, на минулих вихідних раптово депортували зі Штатів назад до Росії. У США він потрапив через Мексику.

Дженніфер Скарборо, техаська адвокатка, серед клієнтів якої є четверо росіян, які в’їхали в США через кордон із Мексики. Це одного з її клієнтів депортували на вихідних до Росії.

За словами юристки, міграційні органи дійшли висновку, що загроза мобілізації не може вважатися підставою для надання притулку.

Двоє інших клієнтів Скарборо залишаються в юридичній невизначеності. Вони не встигли вчасно подати необхідні документи, тому в будь-який момент росіян можуть депортувати. Один зараз перебуває в ізоляторі імміграції в Луїзіані, а інший був звільнений після оголошення голодування. Росіяни запевняють міграційну службу США, що у разі повернення додому зазнають переслідувань або катувань.

Третій клієнт Скарборо зумів вчасно подати документи і отримав можливість нових слухань.

" У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію, тому я не розумію, чому вони відновили її, і зробили це так тихо. Якщо ми проти цієї війни, то чому... депортуємо людей воювати в Україні", — заявила адвокатка.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, 1 листопада 2022 року російський диктатор Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Військовий комісар підмосковних міст проговорився, що мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати. За різними даними, після оголошення мобілізації з РФ втекло майже мільйон чоловіків.

Зокрема, на початку жовтня 2022 року двоє мешканців Чукотки втекли від путінської мобілізації на Аляску на маленькому човні. Вони пропливли морем близько 500 км. Пізніше виявилося, що їх витягнув з американської в'язниці український священник.

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