Відомого шеф-кухаря підозрюють у серії злочинів: що він зробив

Валентино Лучин / © Bild Russian в Telegram

Валентино Лучин, відомий шеф-кухар із Каліфорнії, який свого часу керував кухнею в культових ресторанах Сан-Франциско, був затриманий за пограбування трьох банків протягом одного дня. Як повідомляють джерела, Лучин опинився в скрутному фінансовому становищі після того, як його заклад закрився через банкрутство.

Про це пише BILD.

За даними слідства, 34-річний Лучин передавав працівникам банків рукописні записки з вимогою віддати гроші. Це не перший подібний інцидент у його біографії: у 2018 році він уже грабував банк, винісши звідти 18 тисяч доларів. Тоді він пояснював свій вчинок фінансовою скрутою.

У 2000-х роках Валентино Лучин був визнаною зіркою гастрономічної сцени Каліфорнії. Його італійська кухня здобула високі оцінки критиків, а сам він вважався гостинним і талановитим шефом. Однак після першого пограбування його ім’я зникло з ресторанних оглядів.

Наразі сума, яку Лучин викрав під час останніх пограбувань, невідома. Прокуратура готує звинувачення за кількома епізодами, а сам підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі.

