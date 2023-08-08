У США відповіли, чи ведуться із РФ мирні переговори щодо закінчення війни в Україні

У США наголосили, що зараз із Росією не ведуться жодні мирні переговори, якщо вони і відбудуться, то лише із подачі України.

Про це розповів на брифінгу преспредставник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Зараз з Росією не ведуться мирні переговори, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме з протилежного боку", – сказав Міллер, коментуючи нещодавні переговори у Саудівській Аравії.

Він додав, що Держдеп вважає цю зустріч, на якій було понад 40 делегацій із різних країн світу, "продуктивною".

"Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України", - сказав Міллер.

Саміт у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії, у Джидді, вихідними відбувся міжнародний саміт, на якому обговорили припинення війни в Україні. Загалом під час зустрічі було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, коли відбувся перший раунд переговорів.

У Китаї вважають, що переговори в Саудівській Аравії щодо ситуації в Україні допомогли "зміцнити міжнародний консенсус". Із такою заявило виступило Міністерство закордонних справ Китаю, передає Reuters.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обговорення мирного плану для України. Чому саміт в Саудівській Аравії такий важливий?

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