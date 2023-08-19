У США відреагували на російський теракт у Чернігові: "Відображає глибину, до якої опустилася Росія"

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар російських загарбників по Чернігову 19 серпня.

Пані посол Бріджит Брінк наголосила, що удар росіян по Чернігову свідчать про глибину, на яку опустилась Росія.

Про це вона написала у своєму X (Twitter).

"Шокована новиною про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова вдень. Невинні чоловіки, жінки і діти, які насолоджувалися гарною суботою - святом в Україні - не повинні гинути чи отримувати поранення", - наголосила Брінк.

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк / Фото: Associated Press

Пані посол підкреслила, що Росія має зупинитися вбивати невинних людей, і додала, що США співчувають Україні у її горі.

"Російські удари ракет і безпілотників по українських містах, портах і людях відображають глибину, до якої опустилася Росія і мусить зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала дипломатка.

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по Драмтеатру Чернігова.

Наразі пошуково-рятувальна операціязавершена. Загалом від російського удару по центральній частині міста постраждали 136 осіб.

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