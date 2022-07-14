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У США відреагували на удар росіян по Вінниці: "Ще один жахливий напад"

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У США відреагували на удар росіян по Вінниці: "Ще один жахливий напад"

Фото: МВС

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на жорстокий удар росіян по Вінниці.

Посол США заявила, що Росія вчинила ще один жахливий напад і забрала життя невинних цивільних, поки експерти зустрічалися на конференції з питань притягнення її до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це Бріджит Брінк написала у своєму Твіттері.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. Сполучені Штати будуть разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії", - написала пані посол.

Нагадаємо, станом на 17:00 14 липня на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. За даними поліцейських, всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

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