У США відреагували на заяви Кремля про "український слід" в "Крокус Холі"

Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки однозначно відкинула спроби агресорки Росії прив'язати Україну до теракту в "Крокус Сіті Холл" в Підмосков'ї.

Про це повідомляє NBC News.

"ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна", - наголосила речниця NSC Едріен Вотсон.

Вона також ще раз підтвердила, що Вашингтон попереджав РФ про загрозу теракту з боку ІДІЛ. Зазначається, що напередодні американська Рада безпеки заявила, що попередження було зроблено "відповідно до її давньої політики обов’язку попереджати".

Представники США повідомили NBC News, що співробітники розвідки місяцями збирали інформацію, яка свідчить про те, що ІДІЛ може здійснити атаку з масовими жертвами в Росії.

Звинувачення РФ на адресу України

Напередодні у російській ФС заявили про про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. ФСБ заявила про "український слід". мовляв, затримані мали "відповідні контакти на українській стороні".

Згодом диктатор РФ Володимир Путін також повторив версію ФСБ про "український слід". З його слів, виконавці теракту знайдені та затримані, вони намагалися втекти до території України.

В українському ГУР відреагували на заяви з Москви. Представник розвідки Андрій Юсов каже, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають від перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте також: