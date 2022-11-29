У США викрадена нянею донька возз’єдналася з родиною через 51 рік

Тепер жінка планує повторити своє весілля зі своїм нинішнім чоловіком, аби біологічний батько міг провести її до вівтаря.

У США 53-річна Мелісса Гайсміт возз’єдналася зі своєю давно втраченою родиною завдяки тесту ДНК.

Про це повідомляє BBC.

Так, 1971 року Гайсміт була викрадена нянею з її дому в Форт-Ворті у віці всього 22 місяців. Роки пошуків родини нічого не дали, допоки зразки ДНК, надіслані на вебсайт про предків, не виявили відповідності.

Мама Мелісси – Альта Апатенко – в серпні 1971 року найняла няню за оголошенням у місцевій газеті. Няня пообіцяла доглядати за малечею вдома. Проте згодом вона зникла з дитиною, і тоді розпочалися десятиліття пошуків з боку родини Гайсміт, поліції та федеральних органів влади. У вересні 2022 року родина дізналася про те, що Меліссу помітили в Південній Кароліні.

Сама ж Гайсміт, яка носила ім’я Мелані Волден, не знала, що її хтось шукає. І спершу навіть вважала шахрайством спроби родини зв'язатися через Facebook.

Проте 6 листопада тест ДНК на вебсайті 23AndMe пов’язав дітей Гайсміт із родиною за допомогою генеалога-любителя, який допоміг їм зрозуміти результати. А вже 26 листопада відбулася зустріч Мелісси з батьками.

Сім'я повідомила в Мережі, що провела "наступний офіційний і законний тест ДНК" і чекає на "офіційне підтвердження для скептиків у цьому світі".

"Це приголомшливо. Але водночас це найпрекрасніше відчуття у світі", – сказала Гайсміт журналістам.

А її біологічна мама розповіла, що "просто не могла повірити", що сім'я возз'єдналася після стількох років.

"Я думала, що більше ніколи її не побачу", – сказала Апатенко.

Щодо викрадачки Мелісси, то інформації про неї наразі немає. Сама ж Гайсміт каже, що жінка, яка її виховала, зізналася, що знала про те, що Мелісса була викраденою дитиною.

Хоча термін давності у справі про викрадення давно минув, поліцейське управління Форт-Верта заявило, що продовжить розслідування зникнення, щоб з'ясувати, що сталося.

Возз’єднана родина зараз надолужує втрачений час і знайомиться. Так, сестри Гайсміт розповіли, що вона планує повторити весілля зі своїм нинішнім чоловіком, щоб її біологічний батько міг провести її до вівтаря.

Нагадаємо, нещодавно у США берегова охорона врятувала туриста, який випав за борт круїзного лайнера в Мексиканській затоці і плив 15 годин.

Які фільми подивитись родиною: "Олександр і лажовий день", "МакФарленд", "Прощавай, Крістофер Робін"

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