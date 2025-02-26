У США викрили банду трансгендерів-веганів, яку підозрюють у серії вбивств

Члени цієї групи, серед яких значна частина транс-жінок, мають анархістські погляди, дотримуються суворої веганської дієти та виступають проти традиційного поділу суспільства на чоловіків і жінок.

Американська поліція затримала трьох членів радикальної трансгендерної веганської групи, відомої як "зізіани", яких пов’язують щонайменше з шістьма смертями, зокрема з убивством прикордонного агента у Вермонті.

Про це пише The New York Times.

Заарештованими стали 34-річний Джек ЛаСота (лідер угруповання), 32-річна Мішель Зайко та 26-річний Даніель Бланк.

Члени цієї групи, серед яких значна частина транс-жінок, мають анархістські погляди, дотримуються суворої веганської дієти та виступають проти традиційного поділу суспільства на чоловіків і жінок. Багато хто з них працював у сфері ІТ, а деякі, ймовірно, були співробітниками NASA та Google.

Звинувачення та злочини "зізіанів"

Один із найгучніших злочинів групи — вбивство 44-річного агента прикордонної служби США Девіда Маланда. 20 січня 2025 року він загинув неподалік канадського кордону під час перестрілки між поліцією та двома членами групи — Терезою Янгблут і Феліксом Баукхолтом. Нападники першими відкрили вогонь по правоохоронцях. Баукхолта було застрелено на місці, а Янгблут заарештували.

Також слідчі підозрюють "зізіанів" у причетності до жорстокого нападу на орендодавця Кертіса Лінда у 2022 році. Після конфлікту через несплату оренди Лінда побили, прокололи груди мечем та поранили в око, внаслідок чого він втратив зір. Захищаючись, чоловік застрелив одну з нападниць — 31-річну Емму Борханіан, яка була близькою до лідера групи ЛаСоти.

Ще один загадковий випадок стався у січні 2023 року, коли батьки Мішель Зайко були знайдені застреленими у власному будинку. Тоді ЛаСоту заарештували за перешкоджання правосуддю, але звинувачення йому не висунули. Зайко також допитували, проте згодом відпустили.

Останньою краплею для слідства стало вбивство Кертіса Лінда у 2025 році, який мав свідчити проти групи в суді. Це привернуло увагу прокуратури, і вже 17 лютого поліція затримала трьох "зізіанів" за підозрою в організації нападу та незаконному володінні зброєю.

Суд та реакція ЛаСоти

На судовому засіданні ЛаСота заявив, що "не зробив нічого поганого" та поскаржився на відсутність веганської їжі у в’язниці, заявивши, що може "померти від голоду".

Однак суддя відмовив у звільненні під заставу, аргументуючи це високим ризиком втечі та загрозою для суспільства.

Нагадаємо, що американського втікача, відомого на прізвисько "Ель Дьябло", спіймали в Мексиці, де він працював поліцейським. Антоніо Ріано, якому вже виповнилося 72 роки, розшукувався за звинуваченням у вбивстві, скоєному в передмісті Цинциннаті, штат Огайо, у грудні 2004 року.