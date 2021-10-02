У США вилучили партію фальшивої валюти з Росії, замасковану під гроші для гри в “Монополію”

У США вилучили партію фальшивої валюти з Росії, замасковану під гроші для гри в “Монополію”

Американські митники стверджують, що “ігрові гроші” мали надто реалістичний вигляд.

Митники у Філадельфії (США) вилучили фальшиву валюту на суму 6,5 мільйонів доларів, яку було відправлено авіаційними вантажами з Росії.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на пресреліз митної служби.

Підроблені купюри доларів та євро були відправлені міжнародними авіалініями з Росії та спрямовані до місця поблизу Чикаго.

У відправленні вантаж було означено як “Play Money for Monopoly" (ігрові гроші для “Монополії”), однак їх було визнано фальшивими купюрами через надмірну схожість до реальної валюти. Вилучені фальшивки буде передано секретній службі.

“Валюта виглядала справжньою та потенційно могла бути використана для заподіяння шкоди найвразливішим громадянам нашої країни", - сказав представник митної служби у Філадельфії Едвард Моріарті.

За даними американських спецслужб, у США перебуває в обігу приблизно 220 мільйонів доларів у підроблених купюрах, які часто використовуються для фінансування злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Київській області правоохоронці затримали організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалось виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувалися як підробка пристроєм для перевірки грошей.

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