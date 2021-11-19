У США виправдали за всіма статтями 18-річного хлопця, який застрелив протестувальників

Обвинуваченому Кайлу Ріттенхаусу загрожувало довічне ув'язнення за вбивство двох чоловіків.

18-річного Кайла Ріттенхауса виправдали за всіма звинуваченнями у стрілянині, внаслідок якої загинули двоє чоловіків і третій отримав поранення в Кеноші, штат Вісконсин (США), під час протестів.

Про це повідомляє New York Post.

Засідання суду відбулося сьогодні, 19 листопада. Як пише видання, 18-річний підсудний розплакався і впав на сидіння, коли в суді було зачитано обвинувальний вирок. Судді радилися близько трьох з половиною днів, перш ніж винести одностайний вердикт хлопцю.

З таким вироком суду не погодилися рідні вбитих. "Це посилає неприйнятний сигнал про те, що озброєні цивільні особи можуть з’явитися в будь-якому місті, підбурювати до насильства, а потім використовувати створену ними небезпеку, щоб виправдати розстріл людей на вулиці", - виголосили батьки вбитого Ентоні Хеубера.

Дядько Блейка розкритикував суддю. " Ви повинні розуміти, що з першого дня суддя тримав руку на вазі. Він не дозволив (доказ) фотографії. Відеозаписи він не дозволив. Він не дозволив. Він не дозволив. Він не дозволив", – сказав Джастін Блейк.

Ріттенхаузу загрожувало довічне ув’язнення, якщо його визнають винним за найсерйознішим звинуваченням у навмисному вбивстві Хубера. Його адвокати стверджували, що він діяв задля самооборони і лише натиснув на курок на тих, хто провокував його під час протестів. Натомість прокурори не погодился з такою думкою адвокатів Рітттенхауса. Під час допиту Ріттенхаус наполягав, що не мав наміру вбивати жодної з жертв. Ріттенхаус засвідчив, що Розенбаум загнав його в кут і поклав руку на ствол рушниці, Хубер вдарив його скейтбордом, а Гросскройц налетів на нього з пістолетом.

Справа Кайла Ріттенхауса

Ріттенхаузу було повідомлено звинувачення у вбивстві, спробі вбивства та необережному створенні небезпеки. Під час протестів у США в результаті стрілянини, яку спричини Кайл, загинув Джозеф Розенбаум та Ентоні Хубер, а також отримав поранення Гейдж Гросскройц. Підсудному було 17 років, коли він привіз до Кеноші напівавтоматичну гвинтівку та медичну аптечку. В той час у США почалися заворушення через загибель чорношкірого чоловіка Джейкоба Блейка, який був застрелений поліцейським під час затримання.

Як повідляли раніше, тоді ще чинний президент США Трамп виправдовував підлітка, який застрелив двох протестувальників у США.

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