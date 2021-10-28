У США випробовують вакцину проти однієї з найагресивніших форм раку

У США випробовують вакцину проти однієї з найагресивніших форм раку

Дослідники сподіваються, що препарат стане профілактичною вакциною, яка убезпечить здорових жінок від розвитку потрійного негативного раку молочної залози.

У Клівлендській клініці (США) розпочали випробування першої у світі вакцини проти однієї з найагресивніших форм раку грудей. Потрійний негативний раку молочної залози вбиває майже чверть пацієнтів протягом п'яти років після встановлення діагнозу.

Про це повідомляє Business Insider.

Цей різновид недуги становить від 12% до 15% всіх випадків раку грудей, найчастіше він зустрічається серед афроамериканок та жінок з мутацією гена BRCA1. Він не піддається гормональній терапії і потребує видалення молочної залози (мастектомії).

Чверть пацієнтів, у яких виявили потрійний негативний рак грудей, помирають протягом пʼяти років після встановлення діагнозу. Тому його вважають найагресивнішим.

У дослідженнях візьмуть участь до 24 пацієнтів, які отримають три щеплення з інтервалом у два тижні. Вакцина реагуватиме на білок альфа-лактальбуміну, який зазвичай супроводжує захворювання, “повідомляючи” імунну систему про його появу. Це дасть можливість зупинити розростання пухлини.

“У довгостроковій перспективі ми сподіваємося, що це може бути справжня профілактична вакцина, яку вводитимуть здоровим жінкам, аби запобігти розвитку потрійного негативного раку грудей, форми, проти якої ми маємо найменш ефективні методи лікування”, — сказав керівник дослідження, доктор Томас Бадд з Клівлендського інституту раку.

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