У США вирішили знести залишки будинку після обвалу: названа причина

Вже підтвердили смерть 24 осіб.

Частини багатоквартирного житлового будинку в передмісті Маямі, які вціліли після часткового обвалення будівлі, вирішено знести заради безпеки рятувальників.

Про це інформує CNN.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення будуть припинені до відповідного дозволу офіційних осіб. Поки дата знову не названа. Але до узбережжя Флориди наближається небезпечний ураган "Ельза", який може погіршити ситуацію.

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Зараз підтверджено смерть 24 осіб, 121 поки вважається зниклим безвісти.

Через ураган, який повинен досягти берегів Флориди на початку наступного тижня, збережені частини будівлі можуть впасти. Контрольоване знесення дозволить рятувальникам вести пошуково-рятувальну операцію, не побоюючись, що на них впаде будинок.

Раніше повідомлялося що між тим на 15 годин довелося рятувальникам призупинити пошукову операцію в американському місті Сьорфсайд, де тиждень тому завалився житловий будинок. Вони вирішували, чи варто зносити інше крило будівлі, яке також може впасти.

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, швидше за все, знаходилися в будівлі, є громадяни як мінімум з дев'яти країн, в тому числі з США, Росії, Ізраїлю та шести латиноамериканських держав.

Нагадаємо, що командир національного рятувального загону Голан Вач не втрачає надії знайти під завалами живих. "До одного тижня у мене є тверда надія, що ми когось знайдемо", — підкреслив він.

Жителів 12-поверхового будинку попереджали про пошкодження будівлі ще в квітні. ЗМІ оприлюднили копію листа, який президент Житловий асоціації надіслав ще навесні. Відомо, що конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і вимагала інтенсивного ремонту.

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