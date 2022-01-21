У США вирішують питання евакуації членів сімей американських дипломатів з України - Bloomberg

У США вирішують питання евакуації членів сімей американських дипломатів з України - Bloomberg

До такого кроку підштовхує зростання напруги на українському кордоні з Росією.

Сполучені Штати розглядають доцільність евакуації членів сімей дипломатів та допоміжного персоналу із американського посольства у Києві через загрозливу ситуацію на кордоні України з Росією, де зібралося понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Про це у п’ятницю, 21 січня, повідомило видання Bloomberg з посиланням на осіб, які не захотіли бути названими до оголошення цього рішення.

За словами джерел, евакуацію американських громадян може бути оголошено впродовж найближчих днів. Однак, таке рішення не означатиме впевненості США у вторгненні російських військ, а буде лише розважливим кроком на тлі зростання напруги.

Згідно з планом, наказ повернутися додому можуть отримати члени сімей дипломатів та допоміжний персонал.

Представники Держдепу відмовилися від коментарів виданню з цього приводу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 січня, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, яким чином РФ може переконати світову спільноту у відсутності намірів здійснити вторгнення до України.

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