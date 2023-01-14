У США вирувало торнадо: загинуло близько десяти людей, десятки будинків зруйновані (фото)

На південному сході Сполучених Штатів Америки стався потужний торнадо. Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок негоди. Зруйновано десятки помешкань, а без світла опинилися близько 100 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальники шукають зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі. У штаті відомо вже про сімох загиблих. Губернатор Алабами Кей Айві оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Один з найбільших торнадо стався у місті Сельма в Алабамі. Він завдавши серйозної шкоди майну. Зазначається, що в одному з районів смерч підкинув у повітря кілька пересувних будинків.

За словами губернатора Джорджії Браяна Кемпа, ураган забрав життя двох людей. Зокрема, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину. Ще один пасажир авто перебуває у критичному стані.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022-го у США сталася сильна снігова буря. Внаслідок хуртовини загинуло понад 60 людей. Так, 25 грудні, американці пережили найхолодніший день Різдва за всю історію спостережень. Температура повітря подекуди сягала мінус 45 градусів за Цельсієм.

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