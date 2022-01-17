У США вирує негода: одні штати замело снігом, а на інші налетіло торнадо

Країна оговтоється від катаклізмів.
У Сполучених Штататх кількома штатами промчали торнадо, а ще кілька регіонів замело снігом.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.
Штати Флорида і Колорадо оговтуються від повітряних вихорів. Торнадо зруйнували десятки будинків і ще пів сотні пошкодили. Травми отримали щонайменше четверо людей. Крім того, 15 тисяч жителів у цих штатах лишилися без світла.
Тим часом, на схід країни обрушився потужний зимовий шторм: подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Повідомляють про тисячі скасованих авіарейсів і надзвичайний стан у штатах Вірджинія, Джорджія, Північна і Південна Кароліна. На вкритих снігом дорогах сталися сотні аварій.
Нагадаємо, рекордна спека накрила Австралію - на континенті зафіксували понад + 50. Для цієї країни це абсолютний рекорд. За словами місцевих синоптиків це стало можливо внаслідок відсутності гроз, які зазвичай цього сезону активно відбуваються в регіоні.
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