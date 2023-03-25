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У США вирує торнадо – загинуло щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення (відео)

У США вирує торнадо – загинуло щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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У США вирує торнадо – загинуло щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення (відео)

Фото/Twitter: Sean Sumthin

Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти після руйнування будівель внаслідок негоди.

Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зниклих безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі (США) у п’ятницю, 24 березня, зруйнувавши будівлі та лінії електропередач.

Про це пише The Guardian.  

На міста обрушився град розміром з м’яч для гольфу.

"На жаль, очікується, що ці цифри (щодо жертв - ред.) зміняться", - йдеться у повідомленні.

Офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей, які опинились у купах уламків.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав, що не зміг одразу вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень.

Метеорологи попереджали про небезпеку наближення торнадо ще 17 березня.

Центр прогнозування штормів заявив, що найбільша загроза торнадо виникне в частинах Арканзасу, Луїзіани, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівними вітрами та градом передбачалися від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.

Нагадаємо, в американському штаті ухвалили закон, який забороняє дітям користуватися соцмережами вночі.

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Дата публікації
Перегляди
529
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