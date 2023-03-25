У США вирує торнадо – загинуло щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення (відео)

Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зниклих безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі (США) у п’ятницю, 24 березня, зруйнувавши будівлі та лінії електропередач.

Про це пише The Guardian.

На міста обрушився град розміром з м’яч для гольфу.

Extensive damage path in Rolling Fork, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) March 25, 2023

"На жаль, очікується, що ці цифри (щодо жертв - ред.) зміняться", - йдеться у повідомленні.

Офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей, які опинились у купах уламків.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав, що не зміг одразу вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень.

Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris.



Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air.

pic.twitter.com/cebsgts3WP — BIG DAVE (@2bz4thot) March 25, 2023

Метеорологи попереджали про небезпеку наближення торнадо ще 17 березня.

Центр прогнозування штормів заявив, що найбільша загроза торнадо виникне в частинах Арканзасу, Луїзіани, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівними вітрами та градом передбачалися від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.

A powerful tornado in Rolling Fork, Mississippi killed at least 7 people, with more trapped under the rubble.



Governor Tate Reeves said search and rescue teams are active and officials are sending more ambulances and emergency assets to those affected.pic.twitter.com/P5JkIC3WnP — Julia (@Jules31415) March 25, 2023

Нагадаємо, в американському штаті ухвалили закон, який забороняє дітям користуватися соцмережами вночі.

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