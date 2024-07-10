У США висміяли заяви РФ про нібито наміри "змінити владу у Грузії"

У Держдепі США нагадали, що саме Росія станом на зараз незаконно окуповує 20% території Грузії.

У Державному департаменті США висміяли заяви російської Служби зовнішньої розвідки, яка стверджує, що у Вашингтоні нібито є план "домогтись зміни влади в Грузії" після парламентських виборів у жовтні.

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На прохання прокоментувати цю заяву речник Державного департаменту Росії Метью Міллер заявив, що це "абсолютна неправда".

"Росія не вперше робить подібні інсинуації стосовно "втручання в Грузію" з боку США та інших країн світу, які були абсолютно неправдивими", – нагадав він.

Міллер також звернув увагу на "іронію того, як Росія – країна, яка станом на зараз і так незаконно окуповує 20% території Грузії – висуває такі абсурдні звинувачення проти іншої країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ Грузії до Євросоюзу наразі призупинений.

Крім того, ми раніше інформували, що США відклали на невизначений термін заплановані військові навчання з Грузією.

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