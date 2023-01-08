У США вийшла на свободу найвідоміша шпигунка часів “холодної війни”

Співробітниця розвідувального управління Пентагону була подвійним агентом і працювала на Кубу.

У неділю, 8 січня, вийшла на свободу найвідоміша шпигунка часів “холодної війни”, яка провела в ув’язненні понад 20 років.

Про це повідомляє ВВС.

Ана Монтес, якій тепер 65 років, майже два десятиліття займалася шпигунством на користь Куби, працюючи аналітиком у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США.

Після її арешту в 2001 році офіційні особи США заявили, що вона майже повністю викрила операції американської розвідки на Кубі та була одним із “найнебезпечніших шпигунів”.

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“Кубинці знали все, що ми знали про них, і могли використати це на свою користь. Крім того, вона змогла вплинути на звіти про Кубу через свої розмови з колегами, а також знайшла можливість надати отриману інформацію іншим державам”, - так охарактеризувала її діяльність Мішель Ван Клів, яка працювала головою контррозвідки при президенті США Джорджеві Бушу.

Після арешту Монтес звинуватили в розкритті чотирьох американських шпигунів на Кубі та наданні кубинцям величезної кількості секретних матеріалів. Вона отримала 25 років позбавлення волі. Суддя, який виніс вирок, сказав, що Монтес поставив під загрозу “націю в цілому”.

На відміну від інших шпигунів, спійманих під час “холодної війни”, Монтес керувалася ідеологією, а не працювала виключно за гроші. Вона погодилася працювати на кубинську розвідку через її опозицію до діяльності адміністрації Рейгана в Латинській Америці.

Для передачі інформації, зашифрованої за допомогою програми, наданої Кубою, Монтес використовувала короткохвильові передавальні пристрої та телефонний пункт зв'язку, розташований поблизу Вашингтонського зоопарку.

Нагадаємо, Двом громадянам США та п’ятьом громадянам Росії висунуто звинувачення в Сполучених Штатах за підозрою у відправці американських військових технологій до РФ на користь російської армії. Серед підозрюваних – чоловік, якого називають агентом ФСБ.

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