У США внесли зміни до оборонного бюджету щодо санкцій проти "Північного потоку – 2" та військової допомоги Україні

У США внесли зміни до оборонного бюджету щодо санкцій проти "Північного потоку – 2" та військової допомоги Україні

На ініціативу військового стримування Росії у США планують витратити 4 млрд доларів.

У вівторок, 7 грудня, на тлі онлайн-саміту президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна стало відомо про те, що американські законодавці відмовилися вводити санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2” та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 7 грудня, заяві процедурного комітету Палати представників Конгресу США.

Санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік, прибрали з узгодженого проєкту.

“Законопроєкт Палати представників містив положення, яке наказувало президентові запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення Сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення”, - сказано в документі.

Конгрес США також відмовився запроваджувати санкції проти російського держборгу та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Раніше в оборонному бюджеті було положення щодо запровадження таких санкцій, але Сенат відхилив його.

Водночас узгоджений проєкт передбачає $4 млрд на ініціативу військового стримування Росії та $300 млн на військову підтримку України. У документі сказано, що він “включає $4 млрд на Європейську ініціативу стримування (EDI) та додаткові інвестиції для цілей EDI”. Ця сума на $569,8 млн більша, ніж запит Білого дому.

Проєктом також передбачено “$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн”.

Крім того, Сенат підтримав ініціативу продовжити заборону на діяльність тих, хто визнає суверенітет Росії над Кримом.

Нагадаємо, під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

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