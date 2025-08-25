У США вперше зафіксували зараження людини смертельним м’ясоїдним паразитом

Паразит м'ясної мухи / © Reuters

У Сполучених Штатах вперше виявлено випадок зараження людини м’ясоїдним паразитом — так званою м’ясною мухою (Cochliomyia hominivorax).

Про це повідомляє Sky News.

Що відомо:

Інфекцію діагностували у жителя штату Меріленд, який повернувся з поїздки до Гватемали.

Паразит відкладає яйця в рани теплокровних тварин, після чого сотні личинок починають поїдати живі тканини.

Без лікування хвороба може закінчитися смертю.

Місцеві чиновники підтвердили факт зараження, а пацієнту вже надали допомогу. За даними Reuters, вжито також профілактичних заходів, аби уникнути поширення небезпечного паразита.

Контекст

На знімку зображено теля після обробки дезінфікуючим спреєм для запобігання зараженню м'ясною мухою. / © Reuters

Спалах м’ясної мухи був зафіксований наприкінці 2023 року у Центральній Америці та на півдні Мексики. Для худоби та диких тварин це захворювання може мати катастрофічні наслідки: за кілька тижнів заражена тварина гине, якщо їй не надати лікування.

У США ситуація має і економічний вимір. Країна щорічно імпортує понад мільйон голів великої рогатої худоби з Мексики. За підрахунками експертів, новий спалах може коштувати Техасу — найбільшому виробнику яловичини — до 1,8 млрд доларів через втрату поголів’я, витрати на ліки та робочу силу.

Як боротимуться

Міністерство сільського господарства США оголосило про будівництво нового комплексу для вирощування стерильних мух. Така стратегія вже дозволила країні ліквідувати м’ясну муху у 1960-х роках: стерильних самців випускають у природу, і вони поступово зменшують популяцію паразита.

Подібні заходи вже реалізуються і в Мексиці — там будують завод із виробництва стерильних мух вартістю 51 млн доларів.

Нагадаємо, у США та Канаді дедалі частіше з’являються білки, вкриті наривами та виразками, з яких витікає рідина. Як з’ясувалося, поширенню цієї хвороби сприяють звичайні годівнички для птахів.