У США впевнені, що Росія надає Ірану "безпрецедентну" військову допомогу в обмін на зброю для війни в Україні

Іран, ймовірно, постачає безпілотники Росії для використання в Україні, але РФ прагне перетворити ці відносини на "повноцінне оборонне партнерство".

США стверджують, що Росія надає Ірану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки в обмін на іранську зброю для ведення війни в Україні.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Видання стверджує, що в рамках розширеного партнерства Росія може постачати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включно з вертольотами та системами ППО. Навесні іранські пілоти навчалися в Росії керувати російським винищувачем Су-35, що, за словами офіційних осіб, свідчить про те, що Іран "може почати отримувати літаки протягом наступного року".

Раніше Білий дім заявляв, що вважає, що Іран постачає безпілотники Росії для використання в Україні, а відносини між двома країнами перетворюються на "повноцінне оборонне партнерство" з озброєнням і військовим досвідом, що течуть в обох напрямках.

За словами офіційних осіб, Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробленні зброї, зокрема, створенні спільної лінії виробництва безпілотників у Росії.

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"Це партнерство становить загрозу не лише для України, але й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі", — сказав один високопоставлений чиновник американської адміністрації.

Очікується, що адміністрація Байдена має визначити три російські організації, які брали участь у передаванні іранських БПЛА для використання в Україні, повідомили чиновники. Серед них – Повітряно-космічні сили Росії, які отримують БПЛА, і 924-й державний центр безпілотної авіації Росії. Особовий склад 924-го вирушив до Ірану, щоб пройти навчання на іранській зброї.

Анонімні чиновники кажуть, що США також "розглядають варіанти збору групи країн-однодумців для обговорення військового співробітництва між Іраном і Росією", а також працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що Росія та Іран не зможуть перекидати обладнання, зброю чи гроші через їхні країни.

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена заявили, що США вважають, що Іран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії. І вони очікують, що Іран дедалі сильніше підтримуватиме РФ найближчими місяцами.

"Ми закликаємо Іран змінити курс і не вдаватися до цих кроків. Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити та перешкодити цій діяльності - і ми готові зробити більше", - заявив один із чиновників.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден у п'ятницю, 9 грудня, оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 275 млн доларів.

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