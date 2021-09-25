У США всередині алігатора знайшли рештки чоловіка, який зник біля свого будинку після урагану "Іда"

У США всередині алігатора знайшли рештки чоловіка, який зник біля свого будинку після урагану "Іда"

Загиблий Саттерлі працював волонтером в місцевій школі і готував їжу для постраждалих від шторму.

У США всередині 228-кілограмового алігатора знайшли рештки чоловіка, який 30 серпня зник після урагану "Іда".

Про це повідомляє СNN.

Зазначається, що чоловіком, рештки якого ідентифікували всередині плазуна, виявився 71-річний Тімоті Саттерлі, який зник безвісти минулого місяця біля свого будинку. Як розповіла його дружина, алігатор напав на чоловіка та відкусив руку. Після чого вона побігла кликати допомогу, а коли повернулася чоловіка вже не було.

Пізніше Департамент дикої природи та рибальства Луїзіани вистежив плазуна. Алігатора спіймали, а всередині знайшли людські останки. За аналізами ДНК, рештки відповідають саме зниклому чоловікові.

"Тепер, коли ми знайшли алігатора, принаймні, дружина може отримати свідоцтво про смерть", - сказав коронер.

Варто зазначити, що напад алігатора стався на наступний день після того, як один з найпотужніших ураганів "Іда" накрив узбережжя Мексиканської затоки США і Луїзіану, викликавши руйнівні повені.

Нагадаємо, відвідувачі приватного зоопарку в місті Вест-Веллі-Сіті штату Юта врятували доглядачку, яку затягнув у воду алігатор на очах у дітей.

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