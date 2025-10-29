ТСН у соціальних мережах

У США втекли лабораторні мавпи, які були інфіковані небезпечними вірусами

В американському штаті Міссісіпі після ДТП втекли лабораторні мавпи.

Мавпа

У штаті Міссісіпі США вантажівка, що перевозила піддослідних мавп, потрапила в аварію. Після ДТП частина тварин утекла.

Про це повідомив Департамент шерифа округу Джеспер у Facebook.

За даними місцевої поліції, мавпи становлять потенційну загрозу для здоров’я людей і можуть бути агресивними. Це були макаки-резуси вагою близько 18 кг. Для роботи з ними необхідні засоби індивідуального захисту, оскільки університетські мавпи є носіями гепатиту С, герпесу та COVID-19.

Пізніше у самому університеті спростували цю інформацію. Помічник віцепрезидента з питань новин і зв’язків зі ЗМІ Майк Стрекер зазначив Mississippi Free Press:

«Ми надаємо тварин для досліджень іншим. Новини про те, що вони були інфіковані COVID, герпесом тощо, були помилковими».

Мавпи використовуються у наукових експериментах через генетичну схожість з людьми, що дозволяє тестувати різні методи лікування та досліджувати захворювання. Університет 29 жовтня відправить команду для забрання тварин, які залишилися у клітках.

