У США втекли лабораторні мавпи, які були інфіковані небезпечними вірусами
В американському штаті Міссісіпі після ДТП втекли лабораторні мавпи.
У штаті Міссісіпі США вантажівка, що перевозила піддослідних мавп, потрапила в аварію. Після ДТП частина тварин утекла.
Про це повідомив Департамент шерифа округу Джеспер у Facebook.
За даними місцевої поліції, мавпи становлять потенційну загрозу для здоров’я людей і можуть бути агресивними. Це були макаки-резуси вагою близько 18 кг. Для роботи з ними необхідні засоби індивідуального захисту, оскільки університетські мавпи є носіями гепатиту С, герпесу та COVID-19.
Пізніше у самому університеті спростували цю інформацію. Помічник віцепрезидента з питань новин і зв’язків зі ЗМІ Майк Стрекер зазначив Mississippi Free Press:
«Ми надаємо тварин для досліджень іншим. Новини про те, що вони були інфіковані COVID, герпесом тощо, були помилковими».
Мавпи використовуються у наукових експериментах через генетичну схожість з людьми, що дозволяє тестувати різні методи лікування та досліджувати захворювання. Університет 29 жовтня відправить команду для забрання тварин, які залишилися у клітках.
