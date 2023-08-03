У США запевняють, що вдарили по найважливішій "дійній корові" Кремля: про що йдеться

Сполучені Штати впевнені, що обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою", сприяє скороченню доходів Москви та стабілізації енергетичних ринків. І це попри нещодавнє зростання цін.

Про це заявив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік Ван Ностранд, повідомляє Reuters.

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За словами Ностранда, обмеження цін є успішною частиною режиму багатосторонніх санкцій, введених проти Росії через її вторгнення в Україну. Він додав, що Вашингтон та його партнери працюють над тим, щоб запобігти будь-якому ухиленню.

"Наш підхід завдав удару по найважливішій "дійній корові" Кремля. До війни доходи від нафти становили близько третини всього російського бюджету, але у 2023 році ця цифра впала до 25%", – акцентував Ерік Ван Ностранд.

Згідно з російськими даними, доходи федерального уряду від продажу нафти в першій половині 2023 року були майже на 50% нижчими, ніж роком раніше, а російська нафта торгується зі значною знижкою щодо нафти марки Brent.

Крім того, російські офіційні особи також скаржилися на вплив обмеження цін, і Кремль був змушений розглянути питання підвищення податків для експортерів нафти для збільшення доходів, що може погіршити довгострокові перспективи його нафтової галузі.

Нагадаємо, Євросоюз та "Велика Сімка" запровадили "стелю" цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Так, перевозити чи здійснювати будь-які інші операції з російською нафтою, проданою дорожче, флот G7, Євросоюзу й Австралії, яка теж долучилась до домовленості, не стане.

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