У США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman: подробиці про наслідки (відео)

Вибухнув завод Northrop Grumman Innovation Systems / © Скриншот з відео телеканалу KSL News Utah

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У США 16 квітня вибухнув завод Northrop Grumman Innovation Systems, що виготовляв міжконтинентальні балістичні ракети. Будівля заводу повністю зруйнована.

Про це повідомляють KSL News Utah та Fox13.

Гучний вибух на заводі у Промонторі (штат Юта) прогримів о 7:38, після чого здійнялася густа хмара чорного диму. На місце одразу вирушили надзвичайники.

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Вибух повністю зруйнував будівлю. Там компанія виготовляла твердопаливні ракетні двигуни.

CNN інформує, що за попередніми даними, наданими офісом шерифа округу Бокс-Елдер, постраждалих або загиблих внаслідок вибуху не виявлено.

«Сьогодні вранці стався інцидент в одній будівлі на нашому заводі в Промонторі, ми працюємо над визначенням причини. Співробітники, які сьогодні працювали в будівлі або поблизу неї, перебувають під контролем та не мають серйозних травм», — заявили у Northrop Grumman Innovation Systems.

Там не назвали причин вибуху і не повідомили про стан виробництва. Водночас на відео від місцевих телеканалів видно масштабні руйнування.

Громадськість закликають утриматися від поїздок до району події, допоки триває розслідування.

Дата публікації 13:05, 17.04.25 Кількість переглядів 6 Ракетний завод Northrop Grumman після вибуху

Зауважимо, що раніше цим заводом у Промонторі володіла компанія Orbital ATK — до того, як 2018 року її поглинула Northrop Grumman. Підприємство спеціалізується на виробництві твердопаливних ракетних двигунів і залишається ключовим гравцем у цій галузі, виконуючи оборонні контракти для Військово-повітряних сил США, NASA та приватних аерокосмічних компаній.

За даними видання Air and Space Forces, потужності заводу, ймовірно, були задіяні у виготовленні новітньої міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel, яких Пентагон планує придбати 659 одиниць.

Також на території цього підприємства регулярно проводяться випробування ракетних двигунів Sentinel. Зокрема, 6 березня там відбулися статичні вогневі тести твердопаливного двигуна першого ступеня.

До слова, 25 березня в Чехії вибухнув склад на заводі Poličské strojírny, якій виготовляє боєприпаси.