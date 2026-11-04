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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Літак-скат: у США випробують революційний лайнер, який змінить авіацію

США розробляють революційний літак Z4. На його випробування виділили грант $5,3 млн.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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США розробляють революційний літак Z4

США розробляють революційний літак Z4

Американська компанія JetZero розробляє інноваційний пасажирський літак Z4 форми «змішане крило», у якого двигуни розташовані зверху на фюзеляжі. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виділило їм $5,3 млн, щоб вони протестували ці двигуни в реальних польотах.

Про це повідомили на офіційному сайті JetZero.

Компанію JetZero обрало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) для отримання 5,3 мільйона доларів у межах IV фази програми FAA «Безперервне зниження енергоспоживання, викидів та шуму». Грант спрямують на фінансування вимірювального обладнання для двигунів, яке збиратиме дані для двигунів, розташованих у верхній частині корпусу в конфігурації «змішане крило».

Зазначається, що JetZero збиратиме та надаватиме дані про повітряні потоки на повітрозабірнику двигуна та виході з вентилятора під час зльоту, набору висоти, крейсерського польоту, а також під час наземних операцій за умов бокового вітру — у реальному операційному середовищі, замість використання дорогих випробувальних стендів чи імітаційних наземних тестів.

Конструкція JetZero передбачає встановлення двигунів у верхній частині фюзеляжу, що зменшує рівень шуму для жителів прилеглих до аеропортів районів. Модель Z4 спроєктована у такий спосіб, щоб забезпечувати до 50% вищу паливну ефективність порівняно з літаками аналогічного класу зі стандартною конструкцією «труба та крило», які використовують ті ж технології силових установок. Введення літака в експлуатацію заплановане на початок 2030-х років.

Нагадаємо, американська оборонна компанія Lockheed Martin розглядає можливість створення спеціальної модифікації винищувача F-16 для потреб України. Новий літак може отримати збільшену дальність польоту, сучасний радар і розширені можливості для перехоплення російських дронів та ракет.

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