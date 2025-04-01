У США висловили занепокоєння через вирок суду французькій "подрузі Путіна"

Марін Ле Пен / © Reuters

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У Сполучених Штатах висловили «особливе занепокоєння» через позбавлення волі та заборону балотуватися на виборах для французької «подруги Путіна» Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Укрінформ.

Цю подію попросили прокоментувати представницю Державного департаменту США Теммі Брюс, на що вона загадала слова віцепрезидента Джей Ді Венса про «свободу слова та політичний процес».

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«Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними», — сказала Брюс.

Також вона заявила, що «виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах».

Також Брюс заявила, що не згодна з визначенням про те, що Ле Пен ультраправою, оскільки це може звучати «принизливо».

Також представниця Держдепу заявила, що в США обізнані про вирок Ле Пен, але коментарів про рішення суду вона давати не буде.

Раніше повідомлялося, що суд у Франції оголосив вирок у справі Марін Ле Пен, яка є лідеркою ультраправих політичних сил, депутаткою Національних зборів та Європейського парламенту.

Ми раніше інформували, що французька "подруга Путіна", лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен розкритикувала призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні.