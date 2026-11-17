Секретна мережа зв’язку Агентства нацбезпеки США припинила роботу

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У США сталася масштабна технічна несправність у роботі Агентства національної безпеки (АНБ) — однієї з найпотужніших розвідувальних структур країни. Вийшла з ладу секретна внутрішня мережа NSANet, якою співробітники користуються для обміну інформацією з обмеженим доступом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на шістьох людей, обізнаних із ситуацією.

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Що відомо про збій у секретній мережі США

NSANet призначена для внутрішнього обміну засекреченими даними між співробітниками АНБ. Наразі в агентстві намагаються з’ясувати масштаби несправності. Через неї запровадили поетапний прихід персоналу на роботу, повідомили джерела CNN.

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Водночас доказів кібератаки наразі немає. Речниця Білого дому Лорен Біс також заявила, що підстав говорити про хакерське втручання не бачать.

«Ми не бачимо жодних доказів того, що це була кібератака. Немає жодної кризи чи чогось подібного, через що американцям варто було б хвилюватися», — сказала вона в ефірі Newsmax.

За словами нинішнього та колишнього американських посадовців, несправність NSANet не завадить передавати термінові розвідувальні дані президенту Дональду Трампу, який перебуває з поїздкою в Азії. Для захищеного зв’язку з ним є кілька резервних мереж і альтернативних каналів.

Також збій не вплинув на обмін розвідувальною інформацією між США та партнерами з альянсу «П’ять очей». До нього входять Велика Британія, Нова Зеландія, Австралія та Канада.

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Це не перший масштабний збій у системах АНБ

Подібні проблеми в роботі внутрішніх комп’ютерних мереж американського Агентства національної безпеки вже виникали. У 2000 році технічна несправність вивела з ладу комп’ютери майже на три доби. Через це було перервано обробку розвідувальних даних у штаб-квартирі агентства у Форт-Міді, штат Меріленд.

Нинішній інцидент стався на тлі низки інших масштабних технічних збоїв у США. Вони зачепили авіаційну галузь, банківські сервіси та продукти великих технологічних компаній.

Серія технічних збоїв у США

Проблеми з цифровою інфраструктурою у США та інших країнах почалися ще до інциденту в АНБ. Масштабний збій Microsoft охопив 74 країни, користувачі не могли нормально користуватися Outlook, Teams, Copilot та іншими сервісами. У компанії пояснили несправність ефектом доміно: після відмови частини серверів навантаження перекинулося на інші вузли, які також не витримали. Перебої зачепили й сторонні платформи, зокрема конектори Microsoft 365 в OpenAI.

Наступного дня серйозні проблеми виникли в авіаційній системі США. Федеральне управління цивільної авіації запровадило загальнонаціональну заборону на злети, яка тривала майже п’ять годин. Через несправність постраждали понад 11,5 тисячі рейсів: частину скасували, інші затримали. Попередньо причиною назвали проблеми з мережевим обладнанням після заміни маршрутизатора в Арканзасі. Наслідки збою відчувалися ще кілька днів, оскільки літаки й екіпажі опинилися не в тих аеропортах, де мали бути.

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Того ж дня про технічні проблеми почали повідомляти клієнти кількох великих американських банків — Chase, Bank of America, Capital One та Wells Fargo. Деякі користувачі не могли переглянути баланс рахунків або здійснити перекази. У JPMorgan Chase пояснили, що через несправність окремі транзакції виконувалися довше, ніж зазвичай, але клієнти зберігали доступ до своїх коштів. У платіжній мережі Zelle також запевнили, що її система працює штатно, а затримки могли виникати на рівні банків-партнерів.

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