Технологічні інновації, які використовують Збройні сили України для опору російській агресії, докорінно змінили спосіб ведення війни.

Про це заявив під час засідання Конгресу США міністр армії США Ден Дрісколл, якого цитує Clash Raport.

«Я був у Києві, я провів багато часу з представниками українського керівництва. Вони докорінно змінили те, як люди беруть участь у конфліктах», — заявив американський посадовець.

Ден Дрісколл назвав «абсолютно дивовижною» роботу з інновацій, які застосовують на полі бою українські бійці.

«Я публічно заявляю, що ми багато чому вчимося у них і засвоюємо багато уроків, які вони нам дали», — сказав він.

За даними журналістів, Дрісколл вважається близьким другом віцепрезидента США Джей Ді Венса і його авторитет швидко зростав в адміністрації американського президента Дональда Трампа.

У листопаді 2025 року саме Дену Дрісколлу було доручено представити президенту України Володимиру Зеленському 28-пунктний «мирний план», який викликав багато критики. Згодом його відсторонили від мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Нагадаємо, під час масштабних навчань НАТО Hedgehog 2025, які відбувалися у травні минулого року в Естонії, десять бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу війська НАТО втратили б два батальйони, якби цей бій був справжнім.