Піт Гегсет / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп міг одноосібно ухвалити рішення про початок війни з Іраном, яка обвалила підтримку виборців та призвела до нищівного розгрому республіканців на проміжних виборах. Однак історичні втрати партії лише прискорюють спроби знайти іншого винуватого, яким має стати очільник Пентагону Піт Гегсет.

Як повідомляє телеканал CNN, Палата представників США може проголосувати за оголошення імпічменту главі оборонного відомства вже наступного тижня.

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Чимало законодавців-республіканців та їхніх союзників, нажаханих результатами виборів, намагаються оперативно покласти відповідальність на Гегсета. Неофіційно вони стверджують, що саме він відіграв головну роль у переконуванні Трампа атакувати Іран без чіткої стратегії виходу та плану подолання неминучих політичних наслідків.

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Конгресмен-республіканець від Кентуккі Томас Массі підтвердив CNN, що планує ініціювати голосування щодо імпічменту Гегсета одразу після повернення Конгресу до роботи. Джерела в партії прогнозують, що ця ініціатива збере необхідну кількість голосів.

Війна як головний провал та розкол у республіканців

Республіканці звинувачують Гегсета в тому, що він перебільшив спроможність США здобути швидку перемогу, а також продовжував наполягати на ескалації, попри відсутність будь-яких ознак готовності Ірану до капітуляції. Конфлікт перетворився на затяжну «безкраю війну», яка ускладнила економічну кризу в країні та спровокувала бунт виборців.

Навіть віцепрезидент Джей Ді Венс відкрито визнав: «Причина, чому ми програли — це війна», хоча й утримався від персональних звинувачень.

Водночас Трамп наразі відмовляється звільняти свого соратника. За даними джерел у Білому домі, президент особисто підтримує Гегсета та закликає його боротися проти спроб імпічменту чи розслідувань.

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«Буквально два дні тому президент казав йому: „Ти мій найкращий хлопець, ти найкращий, хто у мене є“», — зазначив посадовець Білого дому.

Гегсет готується до бою

Сам міністр оборони налаштований рішуче і не збирається йти у відставку. Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Гегсет «не відступить під тиском політиків, які намагаються заробити бали на фальшивих розслідуваннях».

Проте аналітики та чиновники адміністрації вважають, що відставка або імпічмент Гегсета — це лише питання часу, адже в оточенні Трампа шукають спосіб змістити фокус суспільного гніву з самого президента на керівництво оборонного відомства.

Провал республіканців на виборах: останні новини

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу — переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. За проміжними підсумками, Демократична партія сформувала більшість і в Палаті, і в Сенаті.

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Зауважимо, що демократи перехопили у республіканців одразу шість місць у Сенаті. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, похваливши опонентів за успішну виборчу кампанію. Втім, президент зізнався, що результати голосування його здивували.

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